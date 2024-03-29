Один из крупнейших производителей алкоголя в Сурхандарье находится на грани банкротства

Последняя опубликованная в 2022 году открытая отчетность предприятия сообщает о колоссальной задолженности покупателей и заказчиков перед Denov vino-aroq по итогам отчетного периода — свыше 16,3 миллиарда сумов. Возможно, именно это обстоятельство и поставило предприятие на грань банкротства.