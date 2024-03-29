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Один из крупнейших производителей алкоголя в Сурхандарье находится на грани банкротства

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Компания Denov vino-aroq может получить рассрочку по налоговой задолженности в размере 13,6 миллиарда сумов. Проект постановления правительства об этом размещен для обсуждения на СОВАЗ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Уставный капитал Denov vino-aroq составляет чуть больше 5 миллиардов сумов. Долг по налогам превысил эту сумму почти в 2,7 раза.

Если проект будет утвержден, администрация Сурхандарьинской области совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Министерством сельского хозяйства примут меры по увеличению производственной мощности предприятия и сохранению созданных рабочих мест за счет продления сроков существующей налоговой задолженности предприятия.

Denov vino-aroq должно будет ежемесячно оплачивать часть задолженности и проценты по ней. Любая задержка платежей повлечет досрочное прекращение соглашения о рассрочке и, соответственно, банкротство хозсубъекта.

Последняя опубликованная в 2022 году открытая отчетность предприятия сообщает о колоссальной задолженности покупателей и заказчиков перед Denov vino-aroq по итогам отчетного периода — свыше 16,3 миллиарда сумов. Возможно, именно это обстоятельство и поставило предприятие на грань банкротства.

Напомним, в Узбекистане с 2025 года снимут ограничения на рекламу импортного пива, натуральных и игристых вин.