Один из крупнейших производителей алкоголя в Сурхандарье находится на грани банкротства

Уставный капитал Denov vino-aroq составляет чуть больше 5 миллиардов сумов. Долг по налогам превысил эту сумму почти в 2,7 раза.
Если проект будет утвержден, администрация Сурхандарьинской области совместно с Министерством инвестиций, промышленности и торговли и Министерством сельского хозяйства примут меры по увеличению производственной мощности предприятия и сохранению созданных рабочих мест за счет продления сроков существующей налоговой задолженности предприятия.
Denov vino-aroq должно будет ежемесячно оплачивать часть задолженности и проценты по ней. Любая задержка платежей повлечет досрочное прекращение соглашения о рассрочке и, соответственно, банкротство хозсубъекта.
Последняя опубликованная в 2022 году открытая отчетность предприятия сообщает о колоссальной задолженности покупателей и заказчиков перед Denov vino-aroq по итогам отчетного периода — свыше 16,3 миллиарда сумов. Возможно, именно это обстоятельство и поставило предприятие на грань банкротства.
Напомним, в Узбекистане с 2025 года снимут ограничения на рекламу импортного пива, натуральных и игристых вин.