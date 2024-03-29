С 1 апреля выплаты медикам на Кубани увеличат до 50 тысяч рублей

Правительство Российской Федерации утвердило повышенные размеры соцвыплат для специалистов здравоохранения, которые работают в сельской местности, районных центрах и малых городах. Так, средний медперсонал будет получать 30 тысяч рублей, врачи — 50 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб. — Для специалистов, работающих в поселках с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, предусмотрена ежемесячная социальная выплата в размере 29 тысяч рублей для врачей и 13 тысяч рублей для среднего медицинского персонала, — прокомментировала парламентарий. Такие изменения, которые вступят в силу с 1 апреля, позволят сохранить и привлечь новые кадры в малонаселенные пункты.