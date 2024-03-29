Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 446,7 тенге

За неделю нацвалюта укрепилась на 4,49 тенге.

Источник: Kapital.kz

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 марта 2024 года на 17:00 составил 446,77 тенге. По сравнению с данными на 17:00 28 марта (448,12 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 1,35 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

За торговую неделю нацвалюта укрепилась на 4,49 тенге. Во вторник, 26 марта, средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 451,27 тенге за доллар. В пятницу, 29 марта — 446,78 тенге за доллар.

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 445,80 тенге за доллар, максимальный — 448,50 тенге, курс закрытия — 446,93 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 213 млн 302 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 576. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:10 составил 452 тенге, Алматы — 449,5 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 29 марта составляет 448,15 тенге за 1 доллар. 30—31 марта, 1 апреля, по действующему порядку определения официального курса, он составит 446,78 тенге за 1 доллар.