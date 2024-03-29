Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 446,7 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 445,80 тенге за доллар, максимальный — 448,50 тенге, курс закрытия — 446,93 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 213 млн 302 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 576. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:10 составил 452 тенге, Алматы — 449,5 тенге.