Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 446,7 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 29 марта 2024 года на 17:00 составил 446,77 тенге. По сравнению с данными на 17:00 28 марта (448,12 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 1,35 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
За торговую неделю нацвалюта укрепилась на 4,49 тенге. Во вторник, 26 марта, средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 451,27 тенге за доллар. В пятницу, 29 марта — 446,78 тенге за доллар.
По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 445,80 тенге за доллар, максимальный — 448,50 тенге, курс закрытия — 446,93 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 213 млн 302 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 576. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:10 составил 452 тенге, Алматы — 449,5 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 29 марта составляет 448,15 тенге за 1 доллар.