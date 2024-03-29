Новак: Оборудование Нижегородского НПЗ может быть восстановлено за 1−2 месяца

«Лукойл» планирует восстановить оборудование для Нижегородского нефтеперерабатывающего завода в течение одного-двух месяцев. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.
Напомним, в январе «Лукойл» в Кстове временно приостановил работу технологической установки из-за инцидента.
— Аварийная ситуация случилась на турбине, полетели лопатки. Сейчас идет воспроизводство этого оборудования, интенсивная работа в постоянном режиме, — отметил Александр Новак.
Вице-премьер также добавил, что необходимое оборудование уже производится в России и в ближайшее время завод возобновит работы.