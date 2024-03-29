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Новак: Оборудование Нижегородского НПЗ может быть восстановлено за 1−2 месяца

«Лукойл» в Кстове приостановил работу технологической установки в январе.

Источник: Комсомольская правда

«Лукойл» планирует восстановить оборудование для Нижегородского нефтеперерабатывающего завода в течение одного-двух месяцев. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Напомним, в январе «Лукойл» в Кстове временно приостановил работу технологической установки из-за инцидента.

— Аварийная ситуация случилась на турбине, полетели лопатки. Сейчас идет воспроизводство этого оборудования, интенсивная работа в постоянном режиме, — отметил Александр Новак.

Вице-премьер также добавил, что необходимое оборудование уже производится в России и в ближайшее время завод возобновит работы.

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