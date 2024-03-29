В Новосибирской области проиндексируют пенсии в апреле

Также будет произведена индексация выплат гражданам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией, специалистам ядерного оружейного комплекса, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, а также гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.