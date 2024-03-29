Прогноз: каким будет курс доллара в первую неделю апреля

«Последнее изменение курса — результат краткосрочного укрепления, и если в ближайшие недели курс скорее всего будет варьировать около текущих значений, то более долгосрочные ожидания отражают некоторое ослабление предложение инвалюты, усиление давление на курс тенге. Во многом это упирается в слабую динамику чистого экспорта и рост платежей по счетам доходов нерезидентам в рамках платежного баланса». Жаннур АшигалиПрогноз курса.