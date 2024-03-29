В Омской области цена на автомобильное топливо достигла минимума

Согласно данным одной из сетей АЗС в Омской области, зимний дизель подешевел на 25 копеек за последнюю неделю, теперь стоимость одного литра составляет 65 рублей ровно. Отметим, это минимальная цена зимнего дизеля в Омской области с начала 2024 года.