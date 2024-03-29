В Омской области цена на автомобильное топливо достигла минимума

Согласно данным одной из сетей АЗС в Омской области, зимний дизель подешевел на 25 копеек за последнюю неделю, теперь стоимость одного литра составляет 65 рублей ровно. Отметим, это минимальная цена зимнего дизеля в Омской области с начала 2024 года.
Цена на этот вид топлива меняется уже несколько месяцев подряд, в зависимости от сезона.
Так, к концу осени 2023 года цены взлетели до 69 рублей. С декабря 2023 года дизель стал постепенно дешеветь, изменения цены отмечаются практически каждую неделю. Еще в январе его стоимость составляла 67,50 рубля.
Что касается бензина и летнего дизеля, цены на них пока остаются неизменными.