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В Омской области цена на автомобильное топливо достигла минимума

Речь об зимнем дизельном топливе. Как обратил внимание «СуперОмск», в пятницу, 29 марта 2024 года, в очередной раз в 2024 году изменилась цена топлива.

Согласно данным одной из сетей АЗС в Омской области, зимний дизель подешевел на 25 копеек за последнюю неделю, теперь стоимость одного литра составляет 65 рублей ровно. Отметим, это минимальная цена зимнего дизеля в Омской области с начала 2024 года.

Цена на этот вид топлива меняется уже несколько месяцев подряд, в зависимости от сезона.

Так, к концу осени 2023 года цены взлетели до 69 рублей. С декабря 2023 года дизель стал постепенно дешеветь, изменения цены отмечаются практически каждую неделю. Еще в январе его стоимость составляла 67,50 рубля.

Что касается бензина и летнего дизеля, цены на них пока остаются неизменными.

топливо