В Новосибирске разбирают Дворец пионеров на Кирова

Это связано с первой волной реконструкции, которая затронула город 100 лет назад. Рабочие увеличили этажность зданий, построенных до революции, в центре Новосибирска. Например, к зданию бывшего училища Дома Романовых добавили два этажа, превратив его в детскую больницу в начале постройки современного Красного проспекта.