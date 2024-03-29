Кикшеринговая компания обратилась в прокуратуру после запрета электросамокатов в Перми

«Мы планируем начать сезон с учетом введенных ограничений. Сейчас работаем над организацией парковочных мест на территориях, находящихся в частной собственности. Это не противоречит поправкам в правила», — отметили в Whoosh.
В компании посчитали, что городские власти ввели ограничения «скоропалительно, без фактического содержательного обсуждения предлагаемых инициатив». Также представители сервиса сослались на игнорирование со стороны чиновников мнений горожан, использующих кикшеринг в качестве транспорта.
В дальнейшем компания намерена оспорить поправки в правила благоустройства, принятые властями, в суде. При этом сервис по аренде электросамокатов «по-прежнему готов к конструктивному диалогу» с властями, в том числе по обсуждению точек и правил размещения парковок и других условий работы сервиса.
Как ранее писал «ФедералПресс», 26 марта депутаты городской думы Перми в порядке эксперимента утвердили изменения в правила благоустройства, предложенные мэрией, которые касаются запрета на парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в городском центре. Ограничения также коснутся 38 улиц во всех районах краевой столицы. При этом поддержать изменения согласились не все: из 26 парламентариев двое проголосовали против, еще двое воздержались.
Первым это решение прокомментировали представители сервиса «Юрент». В компании выразили готовность продолжить работу в текущем сезоне с учетом поправок к правила благоустройства. Однако в «Юренте» пояснила, что введенные ограничения «существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города». Поэтому сервис скорректирует как количество парковок, так и плотность парка в Перми.