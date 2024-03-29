Кикшеринговая компания обратилась в прокуратуру после запрета электросамокатов в Перми

Как ранее писал «ФедералПресс», 26 марта депутаты городской думы Перми в порядке эксперимента утвердили изменения в правила благоустройства, предложенные мэрией, которые касаются запрета на парковку для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в городском центре. Ограничения также коснутся 38 улиц во всех районах краевой столицы. При этом поддержать изменения согласились не все: из 26 парламентариев двое проголосовали против, еще двое воздержались.