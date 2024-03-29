Около 1 млн рублей потратят на организацию забега в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону на организацию и проведение легкоатлетического забега «Ростовское кольцо» потребуется около 1 млн рублей. Эти деньги получит подрядчик, которого определили по итогам конкурса, говорится на сайте госзакупок.
Всего в рамках тендера рассмотрели две заявки. Победителем оказался претендент, согласившийся выполнить поставленные задачи за 985 тысяч рублей (начальная сумма была 990 тысяч рублей). Средства из бюджета выделит заказчик — городское управление по физической культуре и спорту.
По условиям контракта, исполнитель должен заранее подготовить места для забега, необходимое звуковое оборудование, таблички с номерами для участников и питьевую воду. Также требуется обеспечивать безопасность участников и зрителей во время проведения мероприятия.
Добавим, в документации указано, что сам забег должен состояться 21 апреля 2024 года. Сбор участников начнется в 9 часов. Маршрут забега разделили на пять этапов.