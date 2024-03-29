Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около 1 млн рублей потратят на организацию забега в Ростове-на-Дону

Почти миллион рублей выделят в Ростове на организацию забега «Ростовское кольцо».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на организацию и проведение легкоатлетического забега «Ростовское кольцо» потребуется около 1 млн рублей. Эти деньги получит подрядчик, которого определили по итогам конкурса, говорится на сайте госзакупок.

Всего в рамках тендера рассмотрели две заявки. Победителем оказался претендент, согласившийся выполнить поставленные задачи за 985 тысяч рублей (начальная сумма была 990 тысяч рублей). Средства из бюджета выделит заказчик — городское управление по физической культуре и спорту.

По условиям контракта, исполнитель должен заранее подготовить места для забега, необходимое звуковое оборудование, таблички с номерами для участников и питьевую воду. Также требуется обеспечивать безопасность участников и зрителей во время проведения мероприятия.

Добавим, в документации указано, что сам забег должен состояться 21 апреля 2024 года. Сбор участников начнется в 9 часов. Маршрут забега разделили на пять этапов.

бюджет