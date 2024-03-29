Около 1 млн рублей потратят на организацию забега в Ростове-на-Дону

Всего в рамках тендера рассмотрели две заявки. Победителем оказался претендент, согласившийся выполнить поставленные задачи за 985 тысяч рублей (начальная сумма была 990 тысяч рублей). Средства из бюджета выделит заказчик — городское управление по физической культуре и спорту.