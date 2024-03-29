В 2024 году в Подмосковье завершится рекультивация шести полигонов ТКО

По его словам, стоимость работ составляет 21 млрд руб. В результате рекультивации качество жизни улучшат 800 тыс. человек. Всего в Подмосковье закрыты 39 полигонов ТКО, из которых 21 объект уже был отрекультивирован в 2017—2023 годах, уточнил Фирсов. Стоимость работ составила 35 млрд руб., эффект ощутили 2,3 млн человек. «Жалоб на воздух нет», — добавил министр.
Кроме того, Тихон Фирсов рассказал о существующей с 2019 года системе мониторинга, позволяющей отслеживать источники загрязнения воздуха, которая включает 375 стационарных постов и 4 передвижные лаборатории. «Раньше мы не понимали, кто является источником. Мобильные лаборатории и датчики позволяют это выявлять. Особенно в промзонах, где несколько участников и не понятно, от кого идет фон», — добавил Фирсов.
Также на конференции выступил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров, рассказавший о региональном опыте рекультивации свалок, в частности свалки промышленных отходов «Черная дыра» в Дзержинске. «Это объект, который включает 150 химических соединений. Наверное, там нет только радиоактивных веществ. За счет воздействия окружающей среды — солнечных лучей и осадков — он каждые три года меняет свой состав», — объяснил Егоров.
По его словам, на территории области был создан специальный завод, который путем высокотемпературной обработки обезвреживал отходы из «Черной дыры». К 2021 году удалось обезвредить 54% объема свалки, добавил Егоров. «Но впоследствии мы столкнулись с тем, что по мере извлечения отходов их теплотворность и вязкость повышались. Прежний подрядчик пошел на перепроектирование, но не смог доказать заложенные технические решения и в итоге получил отрицательное заключение госэкспертизы», — рассказал министр. На данный момент по вопросу обезвреживания «Черной дыры» ведутся научно-исследовательские работы на химическом факультете МГУ.