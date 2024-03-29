В 2024 году в Подмосковье завершится рекультивация шести полигонов ТКО

По его словам, на территории области был создан специальный завод, который путем высокотемпературной обработки обезвреживал отходы из «Черной дыры». К 2021 году удалось обезвредить 54% объема свалки, добавил Егоров. «Но впоследствии мы столкнулись с тем, что по мере извлечения отходов их теплотворность и вязкость повышались. Прежний подрядчик пошел на перепроектирование, но не смог доказать заложенные технические решения и в итоге получил отрицательное заключение госэкспертизы», — рассказал министр. На данный момент по вопросу обезвреживания «Черной дыры» ведутся научно-исследовательские работы на химическом факультете МГУ.