Сухогруз «Спарта» сняли с калининградской морской линии на ремонт

«Спарта» была передислоцирована на калининградскую линию из порта Новороссийск в сентябре 2022 года. По данным оператора, за это время судно перевезло в Калининград и обратно порядка 200 тысяч тонн грузов, в том числе 1500 единиц техники, около 11 500 контейнеров и 8000 тонн генерального груза.