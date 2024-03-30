Денежные переводы из Казахстана в Китай ставят антирекорды

В феврале 2024 года в Китай через международные системы денежных переводов из Казахстана отправили 745,2 млн тенге. Это, по данным Национального банка, на 71% ниже, чем месяцем ранее. Об этом говорится в публикации аналитиков телеграм-канала DATA HUB, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Само снижение не удивляет: как раз отмечался китайский новый год с длинными выходными и замедлением деловой активности. Однако ни в 2023, ни в 2022 годах даже в праздники такого низкого объема не фиксировалось. В 2023 году китайский новый год отмечали в январе, тогда объем переводов составил 1,6 млрд тенге, в 2022 году — в феврале, объем переводов достиг 1,2 млрд тенге по действующему на тот период курсу», — отмечают аналитики.
Номинально близкое значение к февралю 2024 года было зафиксировано в праздничные дни 2021 года — 805 млн тенге.
«Но если не забывать об изменении цен, актуальный уровень куда ниже: инфляция с тех пор превысила 40%. В целом денежные переводы из Казахстана за границу в феврале чувствовали себя не так плохо: номинально рост к январю составил 12%, на годовом уровне зафиксировано небольшое сокращение», — указывают эксперты.
Ранее аналитики телеграм-канала сообщали, что в январе 2024 года из-за границы через международные системы денежных переводов в Казахстан перевели 20,6 млрд тенге. Это самое низкое значение с февраля 2022 года.