Денежные переводы из Казахстана в Китай ставят антирекорды

«Само снижение не удивляет: как раз отмечался китайский новый год с длинными выходными и замедлением деловой активности. Однако ни в 2023, ни в 2022 годах даже в праздники такого низкого объема не фиксировалось. В 2023 году китайский новый год отмечали в январе, тогда объем переводов составил 1,6 млрд тенге, в 2022 году — в феврале, объем переводов достиг 1,2 млрд тенге по действующему на тот период курсу», — отмечают аналитики.