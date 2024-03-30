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Опубликован список из 14 самых опасных домов в Самаре

В домах, признанных аварийными больше 10 лет назад, до сих пор живут люди.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области власти не могут назвать точную дату расселения 107 человек, проживающих в аварийном жилье. Перечень подлежащих расселению домов актуализировали и в нем значатся 14 адресов:

— ул. Алексея Толстого, 42−44, литера Б;

— ул. Алексея Толстого, 106, литера А;

— ул. Молодогвардейская, 78, литера АА1А2;

— ул. Степана Разина, 80−82, литера ВВ1;

— ул. Фрунзе, 127, литера А;

— ул. Тихвинская, 19;

— ул. Тихвинская, 27;

— ул. Гастелло, 18;

— ул. Садовая, 106−108;

— ул. Максима Горького, 31−33.

Все дома из списка получили статус аварийных еще до 1 января 2012 года. За более чем 10 лет их жильцы не получили возможность переехать в новые квартиры в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий.

Дома в старом городе построены по смешанным технология, то есть частично — деревянные, не имеют полного перечня современных удобств.

Когда жильцы старого фонда переедут — неизвестно, но в бюджете региона заложено 422 миллиона рублей на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на ближайшие годы. Сюда относят и обманутых дольщиков и жильцов аварийных домов.

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