Опубликован список из 14 самых опасных домов в Самаре

В Самарской области власти не могут назвать точную дату расселения 107 человек, проживающих в аварийном жилье. Перечень подлежащих расселению домов актуализировали и в нем значатся 14 адресов:
— ул. Алексея Толстого, 42−44, литера Б;
— ул. Алексея Толстого, 106, литера А;
— ул. Молодогвардейская, 78, литера АА1А2;
— ул. Степана Разина, 80−82, литера ВВ1;
— ул. Фрунзе, 127, литера А;
— ул. Тихвинская, 19;
— ул. Тихвинская, 27;
— ул. Гастелло, 18;
— ул. Садовая, 106−108;
— ул. Максима Горького, 31−33.
Все дома из списка получили статус аварийных еще до 1 января 2012 года. За более чем 10 лет их жильцы не получили возможность переехать в новые квартиры в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий.
Дома в старом городе построены по смешанным технология, то есть частично — деревянные, не имеют полного перечня современных удобств.
Когда жильцы старого фонда переедут — неизвестно, но в бюджете региона заложено 422 миллиона рублей на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан на ближайшие годы. Сюда относят и обманутых дольщиков и жильцов аварийных домов.