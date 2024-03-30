Рейтинг управляющих компаний Дзержинска составлен по мнению горожан

Рейтинг работы управляющих компаний, ТСЖ и ТСН в зимний период составлен по результатам опроса жителей Дзержинска. Опрос проводился в течение марта, в нем приняли участие более четырех тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Дзержинска.
Жители Дзержинска оценивали работу 47 обслуживающих организаций города. Рубеж оценки в три балла удалось преодолеть только 22 компаниям, в основном это ТСЖ и ТСН. Лидером рейтинга стало МБУ «Прометей», набравшее 3, 83 балла. На второй строчке оказались ООО «Дзержинская управляющая компания» и ООО «УК “Наш Дзержинский дом”, а третью строку рейтинга заняли ООО “УК “Зеленый берег” и ООО “УК Наш дом”.
Напомним, Нижегородская область заняла 33 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат в отраслях. Самой высокооплачиваемой отраслью в нашем регионе стала наука. Средняя зарплата ученого по итогам 2023 года составила 88 тысяч рублей.