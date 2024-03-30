Рейтинг управляющих компаний Дзержинска составлен по мнению горожан

Жители Дзержинска оценивали работу 47 обслуживающих организаций города. Рубеж оценки в три балла удалось преодолеть только 22 компаниям, в основном это ТСЖ и ТСН. Лидером рейтинга стало МБУ «Прометей», набравшее 3, 83 балла. На второй строчке оказались ООО «Дзержинская управляющая компания» и ООО «УК “Наш Дзержинский дом”, а третью строку рейтинга заняли ООО “УК “Зеленый берег” и ООО “УК Наш дом”.