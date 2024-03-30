Список товаров для покупки по кредиту в 4% расширили в Беларуси

Программа продлена до конца 2025 года. Уже начиная с апреля 2024 года можно будет в кредит приобрести, к примеру, комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов, газовые отопительные котлы, изделия из натурального меха и кожи и пр. Отметим также, что максимальный срок кредитования составляет три года.