Список товаров для покупки по кредиту в 4% расширили в Беларуси

В Беларуси существенно увеличен список белорусских товаров, которые можно приобрести в кредит под 4%.
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о продлении и расширении программы потребительского кредитования «На родный товары», которая открыта в «Беларусбанке» и процент по которой составляет 4 пункта.
Программа продлена до конца 2025 года. Уже начиная с апреля 2024 года можно будет в кредит приобрести, к примеру, комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов, газовые отопительные котлы, изделия из натурального меха и кожи и пр. Отметим также, что максимальный срок кредитования составляет три года.