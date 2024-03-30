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Список товаров для покупки по кредиту в 4% расширили в Беларуси

Расширен перечень белорусских товаров, которые можно купить в кредит под 4%

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси существенно увеличен список белорусских товаров, которые можно приобрести в кредит под 4%.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подписал постановление о продлении и расширении программы потребительского кредитования «На родный товары», которая открыта в «Беларусбанке» и процент по которой составляет 4 пункта.

Программа продлена до конца 2025 года. Уже начиная с апреля 2024 года можно будет в кредит приобрести, к примеру, комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов, газовые отопительные котлы, изделия из натурального меха и кожи и пр. Отметим также, что максимальный срок кредитования составляет три года.