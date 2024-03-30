Рейсы из Стамбула в Минск отменяют и задерживают. Рассказываем, что происходит

Это повлияет и на рейсы в Беларусь.
Согласно информации на сайте аэропорта Минск, утренний рейс авиакомпании из Стамбула был отменен. На данный момент есть вечерний рейс, который пока ожидают в 23:20.
Также субботний рейс турецкой авиакомпании из Минска значится на табло с задержкой: вылет перенесли с 12:05 на 15:55.
Как ранее писал Смартпресс, авиакомпания начала выполнять рейсы между Стамбулом и Минском в декабре прошлого года. Полет до столицы Турции занимал почти на два часа меньше, чем на самолетах Belavia, так как Southwind летала над ЕС.
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines создана в апреле 2022 году. Она базируется в аэропорту Антальи.