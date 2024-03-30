Рейсы из Стамбула в Минск отменяют и задерживают. Рассказываем, что происходит

Как ранее писал Смартпресс, авиакомпания начала выполнять рейсы между Стамбулом и Минском в декабре прошлого года. Полет до столицы Турции занимал почти на два часа меньше, чем на самолетах Belavia, так как Southwind летала над ЕС.



Турецкая авиакомпания Southwind Airlines создана в апреле 2022 году. Она базируется в аэропорту Антальи.