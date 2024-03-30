Главе минстроя РФ презентовали строительный потенциал Башкирии.

Наша республика — один из крупнейших по площади субъектов европейской части России. Как я не раз говорил, наша главная задача — сделать все, чтобы Башкортостан стал лучшим регионом для жизни. И одним из главных условий ее достижения является обеспечение жителей республики комфортным и безопасным жильем и развитой инфраструктурой. Да, работы много, но только выполняя ее на результат, мы сможем достичь наших целей", — отметил премьер-министр Башкирии.