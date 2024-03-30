Главе минстроя РФ презентовали строительный потенциал Башкирии.

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров встретился с главой минстроя России Иреком Файзуллиным. Они обсудили развитие строительного комплекса нашей республики и реализацию федеральных проектов. Руководитель федерального ведомства дал высокую оценку по итогам строительства жилья в 2023 году в республике, сообщил в своем телеграм-канале Андрей Назаров.
Напомним, Башкирия завершила программу расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. С 2019 года в новые дома переехали более 8,8 тысяч человек, расселено 111,54 тысяч квадратных метров.
"Мы сформировали адресную программу на 2024−2030 годы. Прогнозный объем финансирования — порядка 23 млрд. рублей. В ходе встречи обсудили и сроки строительства инфраструктурных и жилых объектов, которые будем вводить в 2024 году, в том числе — строительство южного обхода Уфы протяженностью 5,8 км. Предполагается, что движение будет шестиполосным по основному ходу.
Наша республика — один из крупнейших по площади субъектов европейской части России. Как я не раз говорил, наша главная задача — сделать все, чтобы Башкортостан стал лучшим регионом для жизни. И одним из главных условий ее достижения является обеспечение жителей республики комфортным и безопасным жильем и развитой инфраструктурой. Да, работы много, но только выполняя ее на результат, мы сможем достичь наших целей", — отметил премьер-министр Башкирии.