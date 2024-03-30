Китай строит в Ангрене аккумулирующую станцию мощностью 150 мегаватт

По проекту на площади 6 гектаров будет создан одноблочная станция для хранения электроэнергии. Предусматривается использовать литий-железо-фосфатные батареи для обеспечения энергетической конфигурации мощностью 150 мегаватт и аккумуляторной системы хранения энергии на 300 мегаватт-часов.