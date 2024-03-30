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Китай строит в Ангрене аккумулирующую станцию мощностью 150 мегаватт

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ангрене при содействии Китая возводится одноблочная станция для хранения электроэнергии на 300 мегаватт-часов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным China Energy Construction Group, в понедельник официально стартовали крупнейшие зарубежные инвестиции Китая в проект Uzbekistan Angren District Rochi Energy Storage Project в Ангренском районе.

По проекту на площади 6 гектаров будет создан одноблочная станция для хранения электроэнергии. Предусматривается использовать литий-железо-фосфатные батареи для обеспечения энергетической конфигурации мощностью 150 мегаватт и аккумуляторной системы хранения энергии на 300 мегаватт-часов.

После запуска в эксплуатацию в декабре 2024 года электростанция обеспечит регулируемую мощность примерно в 2,19 миллиарда киловатт-часов.