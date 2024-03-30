В какие месяцы года белорусы чаще всего берут кредиты

В среднем в 2023 году у банка брали в кредит по 6259 рублей.
Рейтинг по кредитам возглавил ноябрь. В этом месяце белорусы берут в шесть раз больше кредитов, чем в январе. Такую высокую активность авторы исследования объясняют «черной пятницей» и сезоном распродаж.
На втором месте по числу выданных кредитов оказался декабрь. Причем по общей сумме он даже опережает ноябрь. Виной тому новогодние праздники, когда люди активно покупают подарки.
Третье место в рейтинге занял октябрь. В сравнении с сентябрем кредитный аппетит в этот месяц гораздо выше, но до ноябрьского ажиотажа ему еще далеко.
А вот самые крупные суммы белорусы традиционно берут у банка в апреле.
К слову, в Сбер Банке также отметили, что сейчас в Беларуси наступила эпоха онлайн-кредитов. В декабре на них пришлось более 38% случаев. Свыше 37% договоров в конце года касались партнерских кредитов. Пользуются популярностью и автокредиты.