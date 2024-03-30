В какие месяцы года белорусы чаще всего берут кредиты

К слову, в Сбер Банке также отметили, что сейчас в Беларуси наступила эпоха онлайн-кредитов. В декабре на них пришлось более 38% случаев. Свыше 37% договоров в конце года касались партнерских кредитов. Пользуются популярностью и автокредиты.