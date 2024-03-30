С апреля 2024 в больницах Петербурга начнут работать врачи-стажеры

В Минздраве отметили, что проблему дефицита кадров не решить только с помощью ординаторов. Однако это может поменять ситуацию. На данный момент многие специалисты в ординатуре совмещают учебу с работой участковыми врачами. Чтобы устроиться в больницу, им нужна аккредитация, которая может быть непрофильным направлением для врача. Однако теперь врачи-стажеры будут работать по специальности.