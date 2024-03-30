С апреля 2024 в больницах Петербурга начнут работать врачи-стажеры

К новой должности будут допускать ординаторов. Задумку поддерживают 80% российских медиков. Инициатива является частью поручений президента. Депутат Госдумы Леонид Огуль считает нововведение полезным и взаимовыгодным. Обучающие студентов ординаторы смогут получить медицинскую практику, а больницы — новые кадры.
«У них будет доступ к более широкому перечню различных медицинских манипуляций, нежели чем во время учебы. Пациентам переживать совершенно не о чем! Врачи-стажеры будут работать в “жесткой сцепке” с наставниками, то есть на подстраховке у молодого специалиста будет специалист с опытом и стажем», — рассказал Огуль.
В Минздраве отметили, что проблему дефицита кадров не решить только с помощью ординаторов. Однако это может поменять ситуацию. На данный момент многие специалисты в ординатуре совмещают учебу с работой участковыми врачами. Чтобы устроиться в больницу, им нужна аккредитация, которая может быть непрофильным направлением для врача. Однако теперь врачи-стажеры будут работать по специальности.
Стать врачом-стажером можно при наличии диплома по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», «Остеопатия», «Медицинская биохимия», «Биофизика» или «Кибернетика». Должна быть пройдена первичная аккредитация и промежуточная после года ординатуры.
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