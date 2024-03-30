Калининградцам пояснили, кто может рассчитывать на индексацию пенсий с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года региональное Отделение СФР проиндексирует социальные и государственные пенсии на 7,5% более 21 тысяче калининградцев. Об этом рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ведомства.
Что нужно знать о грядущем повышении получателям социальной пенсии?
— ежегодно Социальный фонд России проводит индексацию социальных пенсий;
— в зависимости от основания назначения социальной пенсии на нее могут рассчитывать следующие категории граждан: мужчины и женщины, достигшие возраста 70 и 65 лет соответственно; представители коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающие в регионе: мужчины — с 55 лет, женщины — с 50; граждане с инвалидностью I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства и дети; несовершеннолетние граждане, а также студенты очных отделений до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей.
Кто может рассчитывать на прибавку к государственной пенсии?
— С 1 апреля на 7,5% будет повышен размер государственной пенсии отдельных категорий граждан: в их числе — военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
— Индексация будет произведена автоматически, обращаться с заявлением никуда не требуется, — подчеркнула управляющий ОСФР по Калининградской области Светлана Запанкова.