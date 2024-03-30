Калининградцам пояснили, кто может рассчитывать на индексацию пенсий с 1 апреля

— в зависимости от основания назначения социальной пенсии на нее могут рассчитывать следующие категории граждан: мужчины и женщины, достигшие возраста 70 и 65 лет соответственно; представители коренных малочисленных народов Севера, постоянно проживающие в регионе: мужчины — с 55 лет, женщины — с 50; граждане с инвалидностью I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства и дети; несовершеннолетние граждане, а также студенты очных отделений до 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей.