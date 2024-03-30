В Самаре с апреля подешевеет проезд по пакетным тарифам в городском транспорте

На сайте Администрации Самары появилось постановление, согласно которому горожане смогут экономить на проезде при покупке пакетных тарифов.
Таких тарифов для самарцев разработано четыре и в каждом из них теперь появилась новая, более привлекательная цена.
С начала апреля, можно будет купить пять поездок за 165 рублей. Это на пять рублей дешевле, чем сейчас. Стоимость одной поездки составит 33 рубля.
Пакет на десять поездок подешевеет на 10 рублей. Он будет стоить с апреля 325 рублей, то есть 32,5 ₽ за одну поездку в транспорте.
На 20 рублей подешевел пакет на 20 поездок. Он обойдется в 640 ₽ или 32 ₽ каждую.
Есть возможность оплатить сразу 40 поездок. Такой пакет стоит 1 240 ₽ Его покупателям каждая поездка встанет в 31 ₽ Экономия с апреля — 40 рублей.
Любой пакет рассчитан на поездки в транспорте в течение 30 дней, а новые расценки будут действовать до 30 июня 2024 года.