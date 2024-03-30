Турецкая Southwind из-за санкций прекратит полеты из Калининграда

Кроме того, отменяются или задерживаются рейсы Southwind из Минска. Согласно данным онлайн-табло минского аэропорта, запланированный минувшей ночью на 1:35 вылет в Стамбул был отменен, а дневной перенесен почти на четыре часа (с 12:05 на 15:55, минское время совпадает с московским). На данный момент идет регистрация. Также был отменен рейс Southwind из Стамбула в Минск, который должен был прилететь в белорусскую столицу в 10:45.