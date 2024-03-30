Жители Молдовы массово отказываются от расчета «кэшем»: Но и банкам они тоже не доверяют — что происходит

Многие из тех, у кого нет карточек, говорят, что основным ограничением является то, что они получают зарплату или доход наличными. Респонденты отметили и недоверие к финансовой системе в целом: либо они не доверяют банкам, либо думают, что у них украдут деньги с карты. Другие ссылаются на отсутствие необходимой инфраструктуры — им просто негде использовать карты.