Жители Молдовы массово отказываются от расчета «кэшем»: Но и банкам они тоже не доверяют — что происходит

Все больше людей предпочитают не снимать деньги с карт, как это было несколько лет назад, а выбирают безналичный расчет. В основном держателями карт являются молодые люди, люди с более высокими доходами и жители городов.
По данным опроса Expert-Group, 68% населения имеет бы хотя бы один расчетный счет или банковскую карту. Девять из 10 держателей карт отметили, что они осуществляют и снятие наличных. Двое из трех держат деньги на счете и осуществляют безналичный расчет. Также каждый второй человек совершает онлайн-платежи, передает ipn.md.
Многие из тех, у кого нет карточек, говорят, что основным ограничением является то, что они получают зарплату или доход наличными. Респонденты отметили и недоверие к финансовой системе в целом: либо они не доверяют банкам, либо думают, что у них украдут деньги с карты. Другие ссылаются на отсутствие необходимой инфраструктуры — им просто негде использовать карты.