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Турецкий рейс из Минска в Стамбул летел на 2 часа дольше, чем обычно

Власти ЕС ограничили турецкому авиаперевозчику полеты в над Европой, в результате несколько рейсов были отменены или отложены, а те, что все-таки состоялись, вынуждены были лететь кружным путем.

Источник: Reuters

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Самолет турецкой авиакомпании Southwind Airlines, вылетевший из Минска около 15.55 в субботу, был вынужден изменить привычный маршрут и летел до Стамбула на два часа дольше обычного времени полета, это следует из данных портала Flightradar и онлайн-табло аэропорта Стамбула.

Речь идет о рейсе 2S624 Минск — Стамбул, стандартный маршрут которого проходит через воздушное пространство стран ЕС.

Накануне стало известно, что власти ЕС ограничили в отношении турецкой авиакомпании возможность полетов над Европой. В результате несколько рейсов были отменены или отложены. В частности, отмена коснулась ночного рейса в Стамбул из Минска, а субботний дневной рейс был отложен более чем на четыре часа — с 12.05 до 15.55.

Вылетев позже, лайнер добирался до пункта назначения на два часа дольше — через воздушное пространство России, Казахстана и Грузии, что также следует из данных портала Flightradar. Стандартный маршрут рейса пролегает над Латвией, Литвой, Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией.

Обычно время полета этого рейса составляет чуть более трех часов, новый маршрут занял более пяти с половиной часов.

Также в белорусском телеэфире рассказали, что аналогичная проблема возникла и с рейсами в обратном направлении. Так, более 40 белорусов не смогли сегодня вылететь на родину из Турции, из-за отмены рейса они вернулись в отель и ожидают завтрашнего дня. По данным туроператора, они смогут вернуться в Беларусь воскресным рейсом в 20.00.

Из Минска в Стамбул летают и самолеты «Белавиа», их маршруты проходят над территориями России и Грузии.

ЕС