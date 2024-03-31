Турецкий рейс из Минска в Стамбул летел на 2 часа дольше, чем обычно

Также в белорусском телеэфире рассказали, что аналогичная проблема возникла и с рейсами в обратном направлении. Так, более 40 белорусов не смогли сегодня вылететь на родину из Турции, из-за отмены рейса они вернулись в отель и ожидают завтрашнего дня. По данным туроператора, они смогут вернуться в Беларусь воскресным рейсом в 20.00.