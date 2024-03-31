5-комнатную квартиру продают в Новосибирске за 62 миллиона

На портале по поиску и продаже недвижимости N1 опубликовали объявление о продаже квартиры за 62 миллиона рублей, которая находится по адресу улица Урицкого в Новосибирске.
Общая площадь составляет 270 квадратных метров. В квартире есть пять комнат, а также бильярдная зона, открытая зона отдыха, джакузи и хаммам.
В объявлении продавец указал, что квартира продается с мебелью и бытовой техникой.
Напомним, что в поселке Криводановка Новосибирской области был выставлен на продажу коттедж за 58 миллионов рублей.