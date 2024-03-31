«Белавиа» анонсировала новые рейсы в расписании с 3 апреля

В пресс-службе отметили, что появится больше возможностей для путешествий из Гомеля. Так, в Москву самолеты будут летать пять раз в неделю, в Санкт-Петербург — три раза в неделю. Уточняется, что, в сравнении с зимним расписанием, будет увеличена частота выполнения рейсов в Шереметьево. Также частоту рейсов в пиковый сезон увеличат в Кутаиси, Астану, а также Калининград и Баку.