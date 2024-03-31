«Белавиа» анонсировала новые рейсы в расписании с 3 апреля

«Белавиа» рассказала про новые рейсы, перейдя на летнее расписание, которое будет действовать по 26 октября 2024 года. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.
Согласно опубликованной информации, с 3 апреля по средам и субботам намереваются добавить рейс Брест — Москва (аэропорт «Шереметьево»). Кроме того, с 26 апреля появится рейс из Минска в Махачкалу. Он будет осуществляться по пятницам. А с 28 мая в расписание добавят рейс из Минска в Мурманск. Полеты будут по вторникам.
В пресс-службе отметили, что появится больше возможностей для путешествий из Гомеля. Так, в Москву самолеты будут летать пять раз в неделю, в Санкт-Петербург — три раза в неделю. Уточняется, что, в сравнении с зимним расписанием, будет увеличена частота выполнения рейсов в Шереметьево. Также частоту рейсов в пиковый сезон увеличат в Кутаиси, Астану, а также Калининград и Баку.