Новую систему расчета больничных начнут тестировать с 1 апреля в Беларуси

Новую систему расчета больничных начнут тестировать в Беларуси с 1 апреля 2024 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В сообщении говорится, что с 1 апреля у работодателей будет возможность опробовать новый механизм взаимодействия с ФСЗН, связанный с выплатой больничных. В ведомстве обратили внимание на то, что в период с 1 апреля по 30 июня работодатель сможет воспользоваться указанным механизмом, а также протестировать и посмотреть, как именно взаимодействовать с фондом.
В Минтруда считают, что за три месяца и технологически, и организационно работодатели подготовятся к переходу на новый порядок назначения больничных.
Напомним, что с 1 июля 2024 года расчет среднедневного заработка для начисления больничных будет осуществлять ФСЗН. Что касается взаимодействия с плательщиками, то оно будет налажено на корпоративном портале фонда.