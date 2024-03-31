Новую систему расчета больничных начнут тестировать с 1 апреля в Беларуси

В сообщении говорится, что с 1 апреля у работодателей будет возможность опробовать новый механизм взаимодействия с ФСЗН, связанный с выплатой больничных. В ведомстве обратили внимание на то, что в период с 1 апреля по 30 июня работодатель сможет воспользоваться указанным механизмом, а также протестировать и посмотреть, как именно взаимодействовать с фондом.