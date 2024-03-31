В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора

С 31 марта изменяются ставки утилизационного сбора в отношении некоторых видов и категорий транспортных средств, самоходных машин, прицепов (полуприцепов) к ним.
Как сообщалось, ставки для юрлиц при ввозе транспорта увеличились: в частности, для машин с рабочим объемом двигателя до 1 тыс. куб.см новый тариф составит Br3 145,69 (с момента выпуска не прошло три года) и Br8 026,93 для авто старше трех лет; с объемом двигателя от 1 тыс. куб.см до 2 тыс. куб.см — Br11 645,24 и Br20 485,71 соответственно; с объемом двигателя от 2 тыс. куб.см до 3 тыс. куб.см — Br32 727,55 и Br49 548,46; с объемом двигателя от 3 тыс. куб.см до 3,5 тыс. куб.см — Br37 577,8 и Br57 528,9; с объемом свыше 3,5 тыс. куб.см — Br47 851,65 и Br62 906,01.
Также выросли ставки сбора на более мощную технику, в том числе специализированную. К примеру, для транспортных средств полной массой не более 2 т ставка утильсбора увеличена до Br17 316,78 (для машин до трех лет) и до Br25 161,63 (для старше 3 лет).
Также изменена градация ставок утилизационного сбора: до 3 лет включительно и старше 3 лет с даты выпуска. Ранее было три вида — до трех лет, от трех до семи и старше семи лет.
Помимо того, срок для представления субъектами хозяйствования документов о критериях самоходных машин увеличен и составляет один год.