В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора

Как сообщалось, ставки для юрлиц при ввозе транспорта увеличились: в частности, для машин с рабочим объемом двигателя до 1 тыс. куб.см новый тариф составит Br3 145,69 (с момента выпуска не прошло три года) и Br8 026,93 для авто старше трех лет; с объемом двигателя от 1 тыс. куб.см до 2 тыс. куб.см — Br11 645,24 и Br20 485,71 соответственно; с объемом двигателя от 2 тыс. куб.см до 3 тыс. куб.см — Br32 727,55 и Br49 548,46; с объемом двигателя от 3 тыс. куб.см до 3,5 тыс. куб.см — Br37 577,8 и Br57 528,9; с объемом свыше 3,5 тыс. куб.см — Br47 851,65 и Br62 906,01.