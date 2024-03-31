Египет анонсировал увеличение числа рейсов из Екатеринбурга

По его словам, в прошлом году Египет принял около 1,4 млн туристов из России. В планах страны — увеличить этот показатель до 2,5 млн россиян в год, благодаря увеличению числа рейсов. «Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны», — сказал Амр Элькади.
Сейчас, согласно весеннему расписанию на сайте Кольцово, полеты в Хургаду осуществляют авиакомпании «Уральские авиалинии», «Россия», Red Wings, Air Cairo. В Шарм-эль-Шейх летают «Уральские авиалинии», Air Cairo, «Россия» и AZUR air.