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Египет анонсировал увеличение числа рейсов из Екатеринбурга

Египет намерен увеличить количество рейсов из Екатеринбурга и обратно. Сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, заявил «РИА Новости» глава управления по туризму страны Амр Элькади.

По его словам, в прошлом году Египет принял около 1,4 млн туристов из России. В планах страны — увеличить этот показатель до 2,5 млн россиян в год, благодаря увеличению числа рейсов. «Казань, Екатеринбург, Новосибирск. Столько городов, сколько получится. Это зависит только от того, какие самолеты будут доступны», — сказал Амр Элькади.

Сейчас, согласно весеннему расписанию на сайте Кольцово, полеты в Хургаду осуществляют авиакомпании «Уральские авиалинии», «Россия», Red Wings, Air Cairo. В Шарм-эль-Шейх летают «Уральские авиалинии», Air Cairo, «Россия» и AZUR air.

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