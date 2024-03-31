Геноцид пенсионеров в Молдове продолжается: Теперь у пожилых людей еще меньше шансов вызвать скорую помощь

«Геноцид пенсионеров продолжается, — написала на своей странице в соцсетях жительница Кишинева Юлия Савчук. — Все знают о решении “Молдтелекома” о ликвидации минимального пакета 6 леев на услуги стационарной связи, которым пользовались пенсионеры и уязвимые категории граждан, и введении вместо него стандартного минимального пакета 40 леев. Результат — пенсионерам стали приходить какие-то неимоверные счета, и сразу же отключают телефон. А вдруг надо старику вызвать “скорую”? В руководстве “Молдтелекома” об этом не подумали?!».