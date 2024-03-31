Зеленый, желтый, красный — в Узбекистане внедрят систему «Экологический транспорт»

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. С этого года во всех регионах Узбекистана автомобилям начнут бесплатно выдавать «зеленые», «желтые» и «красные» стикеры в зависимости от их экологической категории. Данная мера предусмотрена в постановлении Кабмина республики «О мерах по снижению негативного воздействия транспортных средств на атмосферный воздух».