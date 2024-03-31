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Аэропорт Самарканда перешел на весеннее-летнее расписание полетов — подробности

В рамках весенне-летнего расписания откроются новые направления, а также увеличится частота полетов в Россию и Турцию.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Международный аэропорт Самарканда перешел на весеннее-летнее расписание полетов, сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что в рамках весенне-летнего расписания авиакомпании-партнеры продолжат открывать новые рейсы и увеличивать частоту полетов по наиболее популярным направлениям.

В частности, узбекистанский авиаперевозчик Qanot Sharq планирует возобновить рейсы в Тель-Авив с частотой один раз в неделю. Также Uzbekistan Airways открывает программу полетов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд с частотой один раз в неделю по вторникам.

В весенне-летнем сезоне авиакомпания Ural Airlines начнет выполнение регулярных рейсов в Москву частотой 4 раза в неделю.

Казахстанский лоукостер FlyArystan возобновляет полетную программу в Алматы и будет выполнять полеты 2 раза в неделю по средам и пятницам.

Авиакомпания Азии — China Southern Airlines возобновляет рейсы из Самарканда в Урумчи, с частотой 1 раз в неделю (с 14 апреля).

В новом сезоне авиакомпания «Победа» увеличит количество полетов в Москву до 10 раз в неделю. Помимо этого, частота полетов в этом направлении добавится у следующих авиаперевозчиков:

  • Аэрофлот до 9 раз в неделю, Uzbekistan Airways — 6 раз в неделю и российская авиакомпания Utair до 5 раз в неделю.
  • Российский авиаперевозчик S7 Airlines увеличит частоту полетов из Самарканда в Новосибирск и будет осуществлять полеты 2 раза в неделю по вторникам и четвергам.
  • Также будет увеличено количество рейсов в Санкт-Петербург: авиакомпания Utair с 2 до 3 раз в неделю, а Uzbekistan Airways до 4.
  • Из-за увеличения спроса на рейсы из Самарканда в Стамбул, в весенне-летний период Turkish Airlines планирует увеличить частоту полетов с 4 до 10 раз в неделю.
  • В свою очередь Uzbekistan Airways тоже добавляет новые частоты и планирует осуществлять полеты в Стамбул 5 раз в неделю.

Для справки: За осенне-зимний период 2023—2024 гг. компания Air Marakanda обслужила более 491 тыс. пассажиров (+55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а с начала текущего года обслужено 294 тыс. пассажиров (+39% к аналогичному периоду прошлого года).