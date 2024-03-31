Аэропорт Самарканда перешел на весеннее-летнее расписание полетов — подробности

Отмечается, что в рамках весенне-летнего расписания авиакомпании-партнеры продолжат открывать новые рейсы и увеличивать частоту полетов по наиболее популярным направлениям.

В частности, узбекистанский авиаперевозчик Qanot Sharq планирует возобновить рейсы в Тель-Авив с частотой один раз в неделю. Также Uzbekistan Airways открывает программу полетов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд с частотой один раз в неделю по вторникам.