В Молдове 61 компания получила субсидии на развитие энергоэффективности

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Руководители 61 компании подписали договоры с Организацией по развитию предпринимательства (ODA) Молдовы для получения грантов в рамках программы ретехнологизации и энергоэффективности.
Гранты в рамках программы в размере до двух миллионов леев (около 100 тысяч евро) финансирует правительство Молдовы и Европейский союз.
Средства предоставляются экономическим агентам для оптимизации потребления газа и электроэнергии путем замены устаревшего оборудования на современное или установки альтернативных источников энергии.
По данным ODA, общая стоимость грантов составляет 47,3 миллиона леев, а общая стоимость инвестиций в экономику при реализации программы превысит 117 миллионов леев.
Программа ретехнологизации и энергоэффективности была запущена летом 2022 года, На данный момент ODA предоставила гранты в ее рамках на общую сумму 248,7 миллиона леев для 303 компаний.