В Новосибирске мэрия подготовит 60 проектов по сносу аварийных домов.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 29 марта, заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирска «Городское жилищное агентство», а организатором — департамент строительства и архитектуры мэрии. Начальная максимальная цена контракта составляет 5 400 000 рублей.