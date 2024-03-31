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В Новосибирске мэрия подготовит 60 проектов по сносу аварийных домов

Мэрия Новосибирска подготовит 60 проектов по сносу аварийных домов. Информация о проведении соответствующего аукциона опубликована на портале госзакупок.

Источник: Агентство «Москва»

В Новосибирске мэрия подготовит 60 проектов по сносу аварийных домов.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 29 марта, заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирска «Городское жилищное агентство», а организатором — департамент строительства и архитектуры мэрии. Начальная максимальная цена контракта составляет 5 400 000 рублей.

Согласно аукционной документации, подрядчик должен разработать 60 проектов организации работ по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащим сносу. Подрядчик должен выполнять каждый проект в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки на разработку.

Оплачиваться работы будут за счет средств городского бюджета.

Ранее «Прецедент» писал, что «Новосибирскэнергосбыт» планирует купить 2 электромобиля за 8 млн рублей.

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