В Новосибирске мэрия подготовит 60 проектов по сносу аварийных домов.
Извещение о проведении аукциона опубликовано 29 марта, заявки на участие в конкурсе принимаются до 8 апреля. Заказчиком выступает ГКУ Новосибирска «Городское жилищное агентство», а организатором — департамент строительства и архитектуры мэрии. Начальная максимальная цена контракта составляет 5 400 000 рублей.
Согласно аукционной документации, подрядчик должен разработать 60 проектов организации работ по сносу многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащим сносу. Подрядчик должен выполнять каждый проект в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки на разработку.
Оплачиваться работы будут за счет средств городского бюджета.
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