Власти Екатеринбурга представят проект новой транспортной развязки

В ближайшее время его должны выставить на общественные слушания, сообщает портал E1.RU. Принимать вопросы и предложения будут до 23 апреля.
Благодаря новому участку появится еще один выезд из Академического района в сторону кольцевой.
Как сообщалось ранее, в уральской столице собираются построить развязку на пересечении улицы Амундсена, Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева.
В администрации Екатеринбурга сообщили, что развязка позволит снизить нагрузку на данном участке. Она позволит жителям Академического района быстрее доехать до центра города.