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Власти Екатеринбурга представят проект новой транспортной развязки

Администрация Екатеринбурга подготовила проект транспортной развязки на пересечении улицы Амундсена и ЕКАД.

Источник: МК.RU Екатеринбург

В ближайшее время его должны выставить на общественные слушания, сообщает портал E1.RU. Принимать вопросы и предложения будут до 23 апреля.

Благодаря новому участку появится еще один выезд из Академического района в сторону кольцевой.

Как сообщалось ранее, в уральской столице собираются построить развязку на пересечении улицы Амундсена, Объездной дороги и улицы Начдива Онуфриева.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что развязка позволит снизить нагрузку на данном участке. Она позволит жителям Академического района быстрее доехать до центра города.