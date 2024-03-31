Белорусы стали меньше страховать автомобили по КАСКО

При этом общая сумма начисленных взносов по сравнению с 2022 годом выросла на 21,8% и составила 120 966, 4 тыс. рублей.
Почти половина всех договоров добровольного страхования транспортных средств пришлась на «Белгосстрах» (29 810).
Количество выплат страхового возмещения и их сумма по итогам 2023 года тоже уменьшились. Страховые компании выплатили клиентам 69 077 тыс. рублей, тогда как в 2022 году сумма выплат составила 74 974 тыс. рублей.
Средний взнос по этим договорам страхования составил 2039,6 тыс. рублей, а средняя выплата — 2,105 тыс. рублей.
А вот юридические лица, наоборот, чаще страховали транспортные средства в добровольном порядке: в 2023 году таких договоров было заключено 161,4 тыс., в 2022-м их было на 15,3 тыс. меньше.