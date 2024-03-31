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В Смольном согласовали внешний вид нового аэропорта «Газпрома» в Левашово

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал внешний облик будущего аэропортового комплекса в Левашово. На опубликованных КГА рендерах можно увидеть, в частности, как будет выглядеть здание аэровокзала для гражданской авиации, а также терминал ПАО «Газпром».

В документации уточняется, что проект разработан компанией ООО «Подземпроект». В ближайшем будущем специалистам предстоит переделать взлетно-посадочную полосу аэропорта Левашово протяженностью более 2,6 км. Согласно прогнозам, пропускная способность нового аэровокзального комплекса составит 250 человек в час.

Ранее «Ъ-СПб» писал об открытии первой очереди аэропорта Левашово. Предполагается, что новой воздушной гаванью будет пользоваться не только ПАО «Газпром», которое финансирует работы, но и другие крупные организации.

До этого, в ноябре 2022 года, в Петербурге представили еще один проект аэропорта в Левашово, разработанный мастерской Ingmar Archirects.

строительство
архитектура