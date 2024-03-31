В Смольном согласовали внешний вид нового аэропорта «Газпрома» в Левашово

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал внешний облик будущего аэропортового комплекса в Левашово. На опубликованных КГА рендерах можно увидеть, в частности, как будет выглядеть здание аэровокзала для гражданской авиации, а также терминал ПАО «Газпром».