Аэропорт Толмачево переходит на летнее расписание

Так, количество рейсов хотят увеличить в Абакан, Магнитогорск, Красноярск, Челябинск, Читу и другие. Также будут возобновлены рейсы в Певек, Кызыл и Саратов. Появятся и регулярные прямые рейсы в Тобольск и Красноярск.