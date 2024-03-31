Сколько транспорта в Узбекистане работает по лицензии — инфографика

По данным инспекции транспортного надзора, в республике по состоянию на 1 января 2024 года в сфере автомобильных перевозок осуществляют деятельность 3970 предприятий (ООО), имеющих лицензию на 229 917 единиц транспортных средств.
В число лицензированных транспортных средств входят:
- 7 779 автобусов;
- 3 579 микроавтобусов;
- 195 346 легковых автомобилей («Damas» — 30 541);
- 23 213 грузовых автомобилей.
Кроме того, количество самозанятых лиц, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на легковых автомобилях, составляет 128 526 человек.
Всего по республике перевозчиками осуществляется 2426 регулярных маршрутов. Из них 546 городских, 1652 пригородных и 228 междугородних маршрутов.