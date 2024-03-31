В Перми готовятся к ремонту Южной дамбы и участка дороги на ул. Героев Хасана

Протяженность участка ремонта Южной дамбы от ул. Николая Островского до бул. Гагарина — 992 метра. Дорожные строители проведут фрезеровку старого асфальта и демонтирует бортовой камень. После этого приступят к укладке нового выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, ремонту тротуаров и укладке нового бортового камня. Завершающим этапом станут нанесение дорожной разметки и установка новых дорожных знаков.