В Перми готовятся к ремонту Южной дамбы и участка дороги на ул. Героев Хасана

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2024 год запланирован ремонт нескольких дорожных объектов Перми. В их число вошли Южная дамба и участок ул. Героев Хасана.
Ремонт въезда в Пермь со стороны Восточного обхода и федеральной трассы «Пермь-Екатеринбург» включит участок от Транссиба до здания на ул. Героев Хасана, 120. Протяженность участка составит 650 метров. Подрядчик заменит выравнивающий и верхний слои асфальта, отремонтирует тротуары, нанесет разметку и установит дорожные знаки.
Протяженность участка ремонта Южной дамбы от ул. Николая Островского до бул. Гагарина — 992 метра. Дорожные строители проведут фрезеровку старого асфальта и демонтирует бортовой камень. После этого приступят к укладке нового выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, ремонту тротуаров и укладке нового бортового камня. Завершающим этапом станут нанесение дорожной разметки и установка новых дорожных знаков.
О важности приведения в нормативный Южной дамбы говорит ее связующая роль между Свердловским и Мотовилихинским районами Перми. Дамба проходит через реку Егошиху.
Работы будет проводить АО «Уралмостострой». О сроках начала ремонта станет известно позднее.