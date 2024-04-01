Нацбанк Беларуси назвал реальный курс доллара и курс евро на 1 апреля 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 29 марта, пятницу, а также на выходные — 30 марта, субботу, и 31 марта, воскресенье, были аналогичны и выглядели так: 1 доллар США равен 3,2498 рубля, 1 евро — 3,5019 BYN, 100 российских рублей — 3,5223 белорусского рубля. То есть российский рубль чуть снизился, тогда как доллар США и евро подросли после выходных.