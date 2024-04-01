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Более 10 миллионов рублей получат приморские социальные проекты

Все они будут реализованы в 2024 году.

Источник: PrimaMedia.ru

Более 10 миллионов рублей были выделены губернатором Приморья Олегом Кожемяко в качестве грантов для поддержки проектов некоммерческих организаций, направленных на профилактику социального сиротства, поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Все эти проекты будут осуществлены в течение 2024 года, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам представителей краевого департамента внутренней политики, все предложенные инициативы являются крупными и имеют значительную общественную важность. Одним из таких проектов является инициатива благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама». Проект направлен на создание ресурсного центра детской безопасности «Не бойся, я с тобой». Главная цель — сокращение числа случаев травмирования и гибели детей и подростков в регионе. Целевой аудиторией проекта являются взрослые, ответственные за жизнь и здоровье детей, — родители, законные представители, воспитатели и педагоги.

Специалисты уточнили, что в рамках проекта будет оказываться помощь жителям края в форме доступного центра консультационной и методической поддержки для предотвращения случаев травмирования детей. Планируются проведение практических занятий, обучающих семинаров, презентаций и лекций.

Еще один замечательный проект под названием «Встать рядом» будет реализован региональным отделением всероссийского общественного движения «Матери России». Он направлен на оказание помощи семьям участников специальной военной операции.

Напомним, что 2024 год был объявлен Годом семьи указом президента РФ Владимира Путина, и это стимулирует различные благотворительные и образовательные проекты, направленные на укрепление семейных ценностей и поддержку семейных отношений.