Более 10 миллионов рублей получат приморские социальные проекты

По словам представителей краевого департамента внутренней политики, все предложенные инициативы являются крупными и имеют значительную общественную важность. Одним из таких проектов является инициатива благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама». Проект направлен на создание ресурсного центра детской безопасности «Не бойся, я с тобой». Главная цель — сокращение числа случаев травмирования и гибели детей и подростков в регионе. Целевой аудиторией проекта являются взрослые, ответственные за жизнь и здоровье детей, — родители, законные представители, воспитатели и педагоги.