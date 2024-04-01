Приморским предприятиям промышленности предоставят субсидии

Утвержден Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в 2024 году промышленным предприятиям, в том числе предприятиям оборонно-промышленного комплекса Приморского края в рамках диверсификации.
Субсидии предусмотрены на возмещение части затрат при создании пилотной партии промышленной продукции.
Предоставлять субсидии будет Министерство промышленности и торговли Приморского края в рамках государственной программы экономического развития и инновационной экономики Приморья.
Субсидии предоставляются в размере не более 50% общего размера следующих фактически понесенных затрат, входящих в себестоимость пилотной партии:
— на оплату сырья, материалов и комплектующих;
— на оплату изготовления и приобретения оснастки, средств тестирования, измерения и контроля;
— на инженерную разработку и проектирование пилотной партии;
— на приобретение расходного инструмента.
Субсидии предоставляются зарегистрированным на территории Приморья юридическим лицам, отвечающим одному из установленных критериев, в их числе:
— деятельность в сфере металлургического производства;
— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
— производство одежды;
— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
— производство компьютеров, электронных и оптических изделий и др.
Пилотной партией считается совокупность продукции одной марки (наименования), производство которой организация начала впервые (в период от одного года до трех лет с момента начала производства).
Организации для получения должны направить в Министерство заявку на получение субсидии в произвольной форме и необходимый пакет документов.