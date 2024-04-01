Приморским предприятиям промышленности предоставят субсидии

Предоставлять субсидии будет Министерство промышленности и торговли Приморского края в рамках государственной программы экономического развития и инновационной экономики Приморья.



Субсидии предоставляются в размере не более 50% общего размера следующих фактически понесенных затрат, входящих в себестоимость пилотной партии:



— на оплату сырья, материалов и комплектующих;

— на оплату изготовления и приобретения оснастки, средств тестирования, измерения и контроля;

— на инженерную разработку и проектирование пилотной партии;

— на приобретение расходного инструмента.



Субсидии предоставляются зарегистрированным на территории Приморья юридическим лицам, отвечающим одному из установленных критериев, в их числе:



— деятельность в сфере металлургического производства;

— производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

— производство одежды;

— производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

— производство компьютеров, электронных и оптических изделий и др.



Пилотной партией считается совокупность продукции одной марки (наименования), производство которой организация начала впервые (в период от одного года до трех лет с момента начала производства).



Организации для получения должны направить в Министерство заявку на получение субсидии в произвольной форме и необходимый пакет документов.