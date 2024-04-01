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Приморским предприятиям промышленности предоставят субсидии

Они предусмотрены на возмещение части затрат при создании пилотной партии продукции.

Утвержден Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета в 2024 году промышленным предприятиям, в том числе предприятиям оборонно-промышленного комплекса Приморского края в рамках диверсификации.

Субсидии предусмотрены на возмещение части затрат при создании пилотной партии промышленной продукции.

Предоставлять субсидии будет Министерство промышленности и торговли Приморского края в рамках государственной программы экономического развития и инновационной экономики Приморья.

Субсидии предоставляются в размере не более 50% общего размера следующих фактически понесенных затрат, входящих в себестоимость пилотной партии:

 — на оплату сырья, материалов и комплектующих;
 — на оплату изготовления и приобретения оснастки, средств тестирования, измерения и контроля;
 — на инженерную разработку и проектирование пилотной партии;
 — на приобретение расходного инструмента.

Субсидии предоставляются зарегистрированным на территории Приморья юридическим лицам, отвечающим одному из установленных критериев, в их числе:

 — деятельность в сфере металлургического производства;
 — производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
 — производство одежды;
 — производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;
 — производство компьютеров, электронных и оптических изделий и др.

Пилотной партией считается совокупность продукции одной марки (наименования), производство которой организация начала впервые (в период от одного года до трех лет с момента начала производства).

Организации для получения должны направить в Министерство заявку на получение субсидии в произвольной форме и необходимый пакет документов.

экономика