В Новосибирске количество пунктов маркетплейсов выросло в 2,5 раза

На данный момент в Новосибирске действует 853 пункта OZON, 522 точки Wildberries и 122 офиса выдачи «Яндекс. Маркет». Общее количество пунктов выдачи заказов в городе составляет 1633. Растущая популярность маркетплейсов отражается и в их финансовых показателях, поскольку все больше жителей Новосибирска тратят значительные суммы на покупки через интернет.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ищут организатора праздника на 1 мая за 1,5 млн рублей.