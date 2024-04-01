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В Новосибирске количество пунктов маркетплейсов выросло в 2,5 раза

В Новосибирске за последние два года количество пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов почти увеличилось в 2,5 раза.

Источник: Сиб.фм

За последние два года количество пунктов выдачи заказов популярных маркетплейсов в Новосибирске почти увеличилось в 2,5 раза. Среди основных маркетплейсов: Wildberries, OZON, и «Яндекс. Маркет», а также среди сибиряков популярен «Алиэкспресс».

В это же время за год количество магазинов алкоголя сократилось на 11%, а также магазинов с товарами для дома. Жители Новосибирска стали чаще делать покупки через интернет-сервисы.

Похожая тенденция наблюдается и в пригородах, где магазины уступают место пунктам выдачи заказов.

На данный момент в Новосибирске действует 853 пункта OZON, 522 точки Wildberries и 122 офиса выдачи «Яндекс. Маркет». Общее количество пунктов выдачи заказов в городе составляет 1633. Растущая популярность маркетплейсов отражается и в их финансовых показателях, поскольку все больше жителей Новосибирска тратят значительные суммы на покупки через интернет.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ищут организатора праздника на 1 мая за 1,5 млн рублей.

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