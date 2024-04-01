Удобная инфраструктура и личный пирс: в Новосибирске продают виллу за 43 млн

В Новосибирске появилось объявление о продаже коттеджа с пирсом по цене 43 миллиона рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «n1.ru».
Участок недвижимости находится в живописном поселке Матвеевка, и расположен вдоль берега реки. Здесь в 2018 году был возведен коттедж общей площадью 447,9 квадратных метров. Примыкающий к дому земельный участок составляет 50 соток и включает в себя дом для охраны, обилие насаждений и цветочных клумб, а также огород с теплицами. Ассоциирующиеся с курортным отдыхом удобная инфраструктура включает тротуарные дорожки и собственный пирс, делающий эту собственность еще более желанной.
Внутри дома находится семь комнат, включая просторную кухню, гостиную с уютным камином и роскошную мастер-спальню. Кроме того, в коттедже представлены кабинет, четыре детские комнаты, двухместный гараж и два санузла, а также сауна для полного расслабления и отдыха.
Вилла также предлагает прекрасные виды залива с террасы на втором этаже, а также имеет уютную террасу с зоной барбекю и кухней на первом этаже. Кроме того, в доме есть библиотека и аптечка.
Владельцы решили выставить эту недвижимость на продажу в связи с планируемым переездом.