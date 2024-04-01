Удобная инфраструктура и личный пирс: в Новосибирске продают виллу за 43 млн

Участок недвижимости находится в живописном поселке Матвеевка, и расположен вдоль берега реки. Здесь в 2018 году был возведен коттедж общей площадью 447,9 квадратных метров. Примыкающий к дому земельный участок составляет 50 соток и включает в себя дом для охраны, обилие насаждений и цветочных клумб, а также огород с теплицами. Ассоциирующиеся с курортным отдыхом удобная инфраструктура включает тротуарные дорожки и собственный пирс, делающий эту собственность еще более желанной.