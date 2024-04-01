Марат Хуснуллин назвал уфимский тоннель «уникальным» для России

Теперь, благодаря новому мосту через реку Уфимку, тоннелю и скоростной дороге, выехать из центра столицы на федеральную трассу М-5 можно будет быстрее и удобнее. Так, добраться до Иглинского района можно будет за пять минут, а не за час, как было ранее. Расчетная скорость движения может достигать 110 км/ч, а в тоннеле — 80 км/ч.