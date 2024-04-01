Марат Хуснуллин назвал уфимский тоннель «уникальным» для России

Теперь, благодаря новому мосту через реку Уфимку, тоннелю и скоростной дороге, выехать из центра столицы на федеральную трассу М-5 можно будет быстрее и удобнее. Так, добраться до Иглинского района можно будет за пять минут, а не за час, как было ранее. Расчетная скорость движения может достигать 110 км/ч, а в тоннеле — 80 км/ч.
Строительство тоннеля для будущего выезда из Уфы началось еще в 1992 году, но его приостановили. В результате власти пришли к варианту концессионного соглашения. Проект включил в себя тоннель протяженностью 1276 метров, возведение моста длиной 2,7 километра через Уфимку и устройство 10-километровой автомобильной дороги до федеральной трассы М-5.
К масштабным работам здесь приступили в 2020 году. В марте 2021-го уже соединили западное и восточное направления автомобильного тоннеля. В феврале 2022 года строители начали надвижку пролетного строения моста длиной 470 м, которую завершили весной 2023 года.
— Это долгожданный объект для жителей Башкортостана, — отметил руководитель республики Радий Хабиров. — Для Уфы, которая с трех сторон окружена реками, Восточный выезд имеет стратегическое значение. Работы на объекте на сегодняшний день не завершены. Впереди — еще один этап строительно-монтажных работ, который позволит соединить новую дорогу с федеральной трассой М-7 через улицу Галле.
По словам г-на Хабирова, стоимость этого сложного инженерного объекта превышает 40 млрд рублей.
Марат Хуснуллин отметил, что это был один из долгостроев, который удалось претворить в жизнь.
— Восточный выезд — это уникальный транспортный проект не только для Башкортостана, но и для всей России, — подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. — Он окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Башкирии, увеличит градостроительный потенциал уфимской агломерации. Восточный выезд снизит нагрузку на улично-дорожную сеть и повысит инвестиционную привлекательность всей республики.
Г-н Хуснуллин добавил, что для дальнейшего развития градостроительного и логистического потенциала Башкирии в рамках создания автомагистрали М-12 строят участок автодороги Дюртюли — Ачит протяженностью порядка 140 км. Таким образом, вкупе с Восточным выездом регион получит два современных транспортных объекта.
По словам Радия Фаритовича, темпы дорожного строительства в республике в последние годы беспрецедентны. Сейчас ведется интенсивная работа по проекту создания участка новой федеральной трассы М-12. Кроме того, в Уфе уже запустили Нагаевский путепровод. В этом году планируют завершить в Уфе реконструкцию старого арочного моста через Белую. В следующем — сдать после ремонта Шакшинский мост.
— Впереди работа по трем мостам, — проинформировал Радий Хабиров. — Очень насущная задача — реконструкция Затонского моста. Мы также спроектировали новый мост через Белую в районе торгового центра «Мега» и начали переговоры с несколькими компаниями по поводу финансовой схемы строительства моста через Белую в створе Интернациональной улицы в Черниковке.
До 1 апреля Восточный выезд будет работать в тестовом режиме и станет бесплатным для всех автолюбителей. С 1 апреля с 00:30 до 6:00 проезд будет стоить 20 рублей, а в дневное время — 100 рублей для легковых автомобилей. Грузовые виды транспорта будут платить 250 рублей днем и 50 — ночью.