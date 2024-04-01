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В Хабаровском крае будут производить самолёты нового типа

Испытания импортозамещённого SJ-100 планируют закончить в 2025 году.

Источник: Хабаровский край сегодня

Завершить испытания импортозамещённой модификации ближнемагистрального лайнера SJ-100 планируется в 2025 году. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Для нас самое главное — провести все виды испытаний. Наша задача — до конца 2025 года эти испытания завершить, если всё пойдёт штатно, — отметил Андрей Богинский.

Импортозамещённая версия Суперджет-100 станет не просто аналогом ранее выпускаемых моделей, а фактически новой разработкой. Более того, это будет платформа для последующих модификаций.

— Если посмотреть на иностранные аналоги, то по самолётам Boeing проходит уже не первая модернизация, по самолётам Airbus — то же самое. Поэтому и в нашей платформе Superjet заложен потенциал для будущих модернизаций — это 30—40, может быть, даже 50 лет, — сказал Андрей Богинский.

Напомним, испытания обновленного самолёта начались 29 августа прошлого года, лётное тестирование проводилось со старой силовой установкой. Новые самолёты будут производиться с полностью импортозамещённым отечественным двигателем ПД-8. Всего до 2030 года в Комсомольске-на-Амуре будет произведено около 140 SJ-100. Этот лайнер должен стать основным самолётом в стране на рынке региональной авиации.

При этом, в новой импортозамещённой версии суперджета появятся законцовки на крыльях. Это даст возможность экономить до 4% на топливе. Также в обновлённом SJ-100 будут больше использоваться композитные материалы.