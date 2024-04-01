В Хабаровском крае будут производить самолёты нового типа

Завершить испытания импортозамещённой модификации ближнемагистрального лайнера SJ-100 планируется в 2025 году. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Для нас самое главное — провести все виды испытаний. Наша задача — до конца 2025 года эти испытания завершить, если всё пойдёт штатно, — отметил Андрей Богинский.
Импортозамещённая версия Суперджет-100 станет не просто аналогом ранее выпускаемых моделей, а фактически новой разработкой. Более того, это будет платформа для последующих модификаций.
Напомним, испытания обновленного самолёта начались 29 августа прошлого года, лётное тестирование проводилось со старой силовой установкой. Новые самолёты будут производиться с полностью импортозамещённым отечественным двигателем ПД-8. Всего до 2030 года в Комсомольске-на-Амуре будет произведено около 140 SJ-100. Этот лайнер должен стать основным самолётом в стране на рынке региональной авиации.
При этом, в новой импортозамещённой версии суперджета появятся законцовки на крыльях. Это даст возможность экономить до 4% на топливе. Также в обновлённом SJ-100 будут больше использоваться композитные материалы.