В Хабаровском крае будут производить самолёты нового типа

— Если посмотреть на иностранные аналоги, то по самолётам Boeing проходит уже не первая модернизация, по самолётам Airbus — то же самое. Поэтому и в нашей платформе Superjet заложен потенциал для будущих модернизаций — это 30—40, может быть, даже 50 лет, — сказал Андрей Богинский.