Аквапарк, канатка, пятизвездочный комплекс за городом: Минэкономразвития профинансирует новые туристические объекты в Челябинской области

Восемь проектов из Челябинской области смогут получить льготные кредиты от федерального Министерства экономического развития. Как сообщили в пресс-службе министерства, Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству одобренных заявок.
Среди проектов, которые готовы профинансировать, строительство аквапарка «Большая вода» в Челябинске. К аквапарку будет прилагаться собственная четырехзвездочная гостинца на улице Братьев Кашириных, 142. Заявки компании-застройщика ООО «Акватория» одобрили сразу в двух разделах: среди проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов и среди проектов по созданию круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.
Напомним, достроить аквапарк надеются в 2026 году. На его территории собираются открыть фитнес-центр, спа-комплекс с термальными зонами.
Другие проекты, которым готовы выдать кредиты, — строительство объектов на курорте «Аджигирдак» (здесь министерство также одобрило сразу две заявки), строительство курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе, строительство парк-отеля с термальным комплексом в Миассе, приобретение и монтаж шестиместной пассажирской подвесной канатной дороги на курорте «Солнечная долина», а также создание пятизвездочного загородного рекреационно-досугового комплекса, адрес которого пока не известен.