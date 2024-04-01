Аквапарк, канатка, пятизвездочный комплекс за городом: Минэкономразвития профинансирует новые туристические объекты в Челябинской области

Другие проекты, которым готовы выдать кредиты, — строительство объектов на курорте «Аджигирдак» (здесь министерство также одобрило сразу две заявки), строительство курорта «Сапфир Урала» в Еткульском районе, строительство парк-отеля с термальным комплексом в Миассе, приобретение и монтаж шестиместной пассажирской подвесной канатной дороги на курорте «Солнечная долина», а также создание пятизвездочного загородного рекреационно-досугового комплекса, адрес которого пока не известен.